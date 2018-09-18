» «كاسونجو» يقود هجوم الزمالك أمام سموحة

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تشكيل فريقه لمباراة سموحة، المقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى تمام السادسة مساءا، ضمن مواجهات الجولة السابعة لبطولة الدورى العام.
وضم تشكيل الزمالك كلا من :
حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم جنش
خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمدى النقاز - بهاء مجدي
خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسي - محمد إبراهيم
خط الهجوم : كاسونجو - يوسف أوباما - إبراهيم حسن
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من : عماد السيد - محمد عبد الغني - فتوح - محمود عبد العزبز - كهربا - عمر السعيد - حميد احداد
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