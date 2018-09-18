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العثور على جثث 3 مصريين في الصحراء الليبية

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العثور على جثث 3 مصريين في الصحراء الليبية
العثور على جثث 3 مصريين في الصحراء الليبية

خالد الشرقاوي

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المصريون

البدرى

بيراميدز

أعلن مكتب مكافحة الجمارك بمنطقة الجغبوب العثور على جثث ثلاثة مصريين داخل الأراضي الليبية، وتحديداً على بعد 100 كم من منطقة الجغبوب، بالقرب من الحدود مع مصر.

وأوضح المكتب أن المواطنين المصريين الذين عُثر على جثثهم تم إبلاغ مركز شرطة الجغبوب عن اختفائهم يوم الجمعة الموافق للعشرين من يوليو الماضي .

وذكرت السلطات الأمنية في ليبيا أن الضحايا يبدو أنه مضى على وفاتهم أكثر من ثلاثة أشهر، مؤكدةً أن الجثث شبه متحللة بسبب حرارة الشمس الحارقة فى تلك المنطقة.

ولفت مكتب المكافحة إلى أنه تم التعرف على هويات الضحايا عبر البطاقات الشخصية التى كانت بحوزتهم.

وبحسب هويات تحقيق الشخصية للمواطنين المصريين فقد تبين أنها تخص كلًا من عبد الله أحمد إبراهيم عبد اللطيف، وهو من مواليد مركز مغاغة بمحافظة المنيا، وسيد عبد الحميد محمد مصطفى، المقيم في منية الحيط، بمركز إطسا التابع لمحافظة الفيوم، وحمدى رمضان عبد الحميد مرز، وهو من قرية تطون، مركز إطسا الفيوم، وفق موقع"أخبار ليبيا".

حوادث سابقة

وفي يوليو 2018 عثرت السلطات الليبية على جثامين ثلاثة مصريين بصحراء الجغبوب، بعد أن ضلوا الطريق إثر محاولتهم الوصول إلى ليبيا بطريقة غير نظامية، وأظهرت هوياتهم أنهم من محافظتي الفيوم والمنيا.

في مايو الماضي، أعلن الهلال الأحمر الليبي العثور على جثث 116 مصريا قرب حقل البستر بمنطقة أجدابيا شرق ليبيا، مدفونة في الرمال منذ فترة تقترب من العام، غالبيتهم من محافظات المنيا وأسيوط جنوب مصر.

وفي سبتمبر 2017 أعلن الهلال الأحمر الليبي بمدينة طبرق عثوره على جثامين 13 مصرياً، في واحة الجغبوب، بعدما ضلوا الطريق أثناء محاولة للهجرة غير النظامية.

في يوليو 2017، لقي نحو 48 مهاجراً غير نظامي يحملون الجنسية المصرية مصرعهم بالقرب من وادي علي داخل منطقة الرمال في ليبيا.

يشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية حذرت أكثر من مرة من استمرار الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا نظراً للظروف الحالية التى تمر بها البلاد، مناشدةً المصريين المقيمين في ليبيا توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات.



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