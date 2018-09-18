سيارة تصدم طالبًا وتفر هاربة بكفرالزيات

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سيارة

طالب ثانوي

مدير أمن الغربية

قرية الدلجمون

أصيب طالب بإصابات متفرقة إثر اصطدام سيارة به أثناء عبور الطريق أمام قرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات وفرارها هاربة.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى طنطا الجامعى "محمد محمود مصطفى شلتوت  "  15 سنة،  طالب بالصف الأول الثانوى ومقيم بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات مصاباً بجرح بالأذن اليمني واشتباه كسر بالساعد والفخذ والكاحل الأيمن واشتباه قصور بالدورة الدموية بالطرفين .

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى محل البلاغ، وتمكنوا من رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور المصاب للطريق صدمته السيارة بمطلع الكوبرى أمام قرية الدلجمون، جارٍ تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.



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