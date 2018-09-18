» البدري: بيراميدز يتعرض لحملة تشويه ممنهجة

18 سبتمبر 2018 - 04:24 م

شن حسام البدرى، رئيس نادى بيراميدز، هجومًا ناريًا على بعض مسئولي الفرق المنافسة وأجهزتهم الفنية بعد محاولتهم غير النزيهة وتعليق هزائمهم على شماعات بعيدة عن واقع الأحداث وسيناريوهات المباريات التى تصب فى صالح الفريق، مؤكدا أن إدارة ناديه لا ترغب إلا تحقيق العدالة بين الجميع والمنافسة الشريفة داخل البساط الأخضر بعيدا عن سرد الحجج الوهمية واصفا ما يحدث بالحملة الممنهجة لتشويه الفريق.

وأبدى البدرى، فى تصريحات صحفية، اندهاشه الشديد من ردود الأفعال غير المنطقية التى يحاول بعض المزايدين تصديرها للرأى العام عقب كل مباراة لإظهار صورة عكس الواقع بحصول بيراميدز على امتيازات ليست موجودة إلا فى خيالهم دون وازع من ضمير أو أخلاق بهدف استعطاف الجماهير، موضحا أن هذا الأسلوب الرخيص لن يدوم ولن يحقق لأصحابه سوى إظهار نواياهم السيئة أمام الرأى العام.

وأضاف رئيس نادى بيراميدز أن فريقه طوال الفترة الماضية هو المجنى عليه بشهادة الجميع ويتعرض الفريق خلال عدة مباريات لأخطاء تحكيمية أبعدته عن مواصلة سلسلة الانتصارات التى كانت كفيلة بالانفراد بقمة الدورى بعيدا عن منافسيه.

وتابع أن نغمة اللعب على دور البطولة ومحاولة اكتساب أرضية زائفة عند الجماهير كلها ألاعيب مفهومة للضغط على الفرق ومنظومة التحكيم، موضحا أن هناك أغلبية من الجماهير الواعية التى تقدر وتسعد لوجود منافسة شريفة وتبارك هذه التجربة التى تثرى الدروى المصرى.

واستنكر رئيس النادى تصريحات وتعليقات بعض الأجهزة الفنية بحجة غياب مبدأ تكافؤ الفرص ومحاولات ركوب الموجة على حساب المنطق والواقع بطمس الحقائق، قائلا إن فريقه فى تحسن ملحوظ واستحق عن جدارة واستحقاق المنافسة على صدارة الدورى بفضل سعى اللاعبين نحو مساعدة أنفسهم داخل الملعب والتغلب على كل الظروف الصعبة التى يتعرض لها الفريق على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن إدارة النادى لن تنظر إلى هؤلاء الأشخاص لمجرد شعورهم بعدم تقبل ظهور فريق جديد يؤدى بشكل جيد، موضحا أن الإدارة تسير بمنتهى التحدى والقوة نحو الهدف المنشود دون الالتفات إلى هذه الحملات التى وصفها بالهوجاء والرجعية بهدف تصدير الإحباط للاعبين والإدارة.

وأكد أن الفريق يوما تلو الآخر يؤكد وجوده عن طريق العمل الجاد والالتزام والاحترافية، مشددا على ثقته الكبيرة فى اقتناع العقلاء والواقعيين بحجم المجهود الكبير الذى تبذله هذه المؤسسة لتحقيق فائدة للكرة المصرية، وأن هناك تحفزا شديدا ضد الفريق وأن كل الفرق تؤدى مبارياتها أمام بيراميدز بمنتهى الحماس والقوة وهذا حقهم مستنكرا فى الوقت ذاته العصبية دون داع لبعض الفرق.

وأضاف أن حكم مباراة المقاولون ظلم الفريق بطرد على جبر دون وجه حق، وتساءل ماذا فعل هذا الحكم لمجاملة فريقنا كى تخرج مثل هذه التصريحات غير المنطقية، رغم أن سير المباراة لا يعبر عن النتيجة؟.

وفى نهاية المطاف أكد البدرى احترامه الشديد للجميع سواء أندية أو حكام مصريين أو اتحاد الكرة، قائلا سنظل نعمل ونجتهد ونسعى للإضافة والابتكار لإضافة كل ما هو أفضل وأنفع للكرة المصرية.



