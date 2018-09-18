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ارتفاع ضحايا إعصار «فلورنس» بأمريكا إلى 31 قتيلا

عرب وعالم

إعصار "فلورنس"
إعصار "فلورنس"

خالد الشرقاوي

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ارتفاع ضحايا

فلورنس

ارتفعت حصيلة إعصار فلورنس الذي اجتاح جنوب شرقي الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي إلى 31 قتيلا، قبل أن ينحسر مؤخرا ويهدأ روعه.

وقالت وكالة إدارة الحالات الطارئة في ولاية كارولاينا الشمالية، إن 25 شخصا لقوا مصرعهم جراء الإعصار في هذه الولاية، الأكثر تضررا بالأمطار الغزيرة والفيضانات التي تسبب بها فلورنسا.

وفي ولاية كارولاينا الجنوبية المجاورة، بلغت حصيلة الضحايا ستة قتلى، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

وتسبب الإعصار في قطع الكهرباء عن نحو نصف مليون منزل في ولايتي كارولاينا الشمالية والجنوبية، حسب مسؤولي الطوارئ، وكان أكثر من 300 شخص لا يزالون الاثنين، في مركز إيواء أقيم في حرم جامعة كارولاينا الشمالية في رالي.

وأعلن المكتب الوطني للطقس، أن هناك خطرا كبيرا من حدوث انزلاقات للتربة في كارولاينا الشمالية.

ويهدد ارتفاع منسوب الأنهار بمزيد من الفيضانات فيما تقدر خسائره بمليارات الدولارات.


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