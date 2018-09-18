لا تُسرع من عمرك بتعاطي المخدرات

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لم يكن أحد يعلم أن المقولة الشعبية "الحشيش لحس مخه" لها أساس علمي كما أثبتت الأبحاث حديثاً. تُقال تلك المقولة منذ زمن بعيد لوصف الشخص متعاطي الحشيش أومخدرات أخري عندما تصدر منه تصرفات غير طبيعية تنم علي هلاوس وهذيان تعكس حدوث بلي وعطب وخلل في وظائف مخه، الأكثر ضرراً علي الإنسان أنواع مخدرات أخري مثل "الفودو" و"الأستروكس" والتي مفعولها المخدر والضار أكثر مائة مرة من الحشيش والبانجو، المخدرات جميعها إضافة إلي أنها تسبب خلل وتدهور في شخصية المدمن مجتمعياً وخسارة مادية قد تصل به للسرقة والقتل من اجل الحصول علي ثمن الجرعة، كذلك يفقد المتعاطي التمييز في الألوان، وكذلك تسبب إحمرار العينين وإرتفاع في درجة الحرارة وهلوسة، إلا أن التأثير الأكثر ضرراً هو ما أثبته البحث الذي قام بإجراءه علماء من جامعة كاليفورنيا بالإشتراك مع جامعات وهيئات بحثية أخري في أمريكا، ونُشرت نتائجه في مجلة "مرض الزهايمر Journal of Alzheimer,s Disease" في 21 أغسطس 2018.
قام العلماء في هذا البحث بإختبار تأثير الحشيش cannabis ومرض الفصام ومرض إضطراب ثنائي القطب علي خلايا المخ والتعجيل بالشيخوخة، حيث إستخدموا التصوير بالإنبعاث الفوتوني المنفرد والمحوسب SPECT لقياس مدي التأثير، حيث خلصت النتائج إلي أن مرض الفصام يعجل بالشيخوخة بمقدرا أربعة سنوات، أما الحشيش فيعجل من الشيخوخة بمقدرا يقترب من ثلاث سنوات، بينما إضطراب ثنائي القطب زادت نتيجته عن العام ونصف تعجيلاً في سنوات العمر نحو الشيخوخة.
يحاول العلماء بشتي السبل من خلال أبحاث مبتكرة السعي للإبطاء من تقدم الإنسان في العمر والوصول لمرحلة الشيخوخة، عن طريق التقليل من معدل أيض الخلايا، ومن ثم العيش طويلاً، ح ولأن الكائنات الصغيرة والدقيقة معدل الأيض فيها وفقدان الطاقة كذلك أسرع، لذا فبعضها عمره ساعات أو أيام ولا تعيش طويلاً مثل الكائنات الأكبر حجماً مثل الإنسان والحيتان. صحيح أن عمر الإنسان قد قدره الله في كتاب، لكن قد يسيء الإنسان لنفسه وعمره مسبباً هلاكه إذا ما سلك  طريق المخدرات، قال تعالي في سورة البقرة "وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" ، ولأنه ومع تقدم الخلايا ووصولها لمرحلة الشخوخة، فيبدأ حدوث تآكل وتقصير مع مرور الزمن في جزء موجود في طرف كل كرموسوم يسمي "تيلومير" حيث كلما تقدم الإنسان في العمر قصر طول هذا الجزء (التيلومير)، حتي يصل للنهاية وهذا معناه نهاية أو موت الإنسان، لأن خلايا الإنسان تظل لديها المقدرة علي الإنقسام والتجدد والتنامي طالما كان التيلومير موجود، لكن عندما يبلي ويختفي فلا إنقسام ومن ثم تتوقف الحياة.

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