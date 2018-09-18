«فيفا» يُميز «صلاح» عن «رونالدو» و«مودريتش»

18 سبتمبر 2018 - 04:48 م

دشن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حملة هاشتاجات للمرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب في العالم وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باللغة العربية.

ويتنافس على الجائزة كل من، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مورديتش، والمصري محمد صلاح.

وخصص الـ«فيفا» 3 هاشتاجات لرونالدو، و3 هاشتاجات أخرى للوكا، أما محمد صلاح فقد خصص له 4 هاشتاجات.

وكتب الـ«فيفا» تغريدة على "تويتر": "من اليوم يمكنكم استخدام هاشتاج مخصص للمرشحين النهائيين لجائزة #TheBest : - كريستيانو رونالدو: #Ronaldo #CristianoRonaldo #CR7 .. - لوكا مودريتش #Modric #LukaModric #LM10 .. - محمد صلاح @MoSalah #Salah #MohamedSalah #MoSalah #MomoSalah #FIFAFootballAwards ".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيعلن عن الفائز بجائزة الأفضل The Best ، يوم 24 سبتمبر الجاري.