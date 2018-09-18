وزيرة الصحة عن حادث ديرب نجم: أشعر بالذنب

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هالة زايد

عقدت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان برئاسة الدكتور محمد العمارى، اجتماعا اليوم الثلاثاء بحضور الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، للوقوف على ملابسات حادث وفاة 3 مرضى بوحدات الغسيل الكلوى فى مستشفى ديرب نجم وتدهور الحالة الصحية لآخرين.

وبدأت الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا، فيما عبرت الدكتور هالة زايد، عن أسفها تجاه الحادث، مؤكدة أن الخطأ غير مبرر ويعد إهمالًا جسيمًا.  

وقالت "زايد"، "أشعر بذنب شديد، ولن أدع الموضوع يمر مرور الكرام"، مشددة على أن المخطئين سيتم محاسبتهم، وما حدث لا يعنى أن وزارة الصحة تعتمد على رد الفعل، بل تعمل على مدار السّاعة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن الخطأ البشرى وارد، لكنه غير مبرر على الإطلاق، متابعة: "أى مريض فى رقبتى أنا شخصيًا"، رافضة الإفصاح عن السبب الحقيقى وراء الحادث قبل انتهاء تحقيقات النيابة.

وقالت "زايد "، إن الوزارة شكلت لجنة فنية حول وفاة 3 مرضى، لافتة إلى أن مهمة هذه اللجنة هى إعداد تقرير لرفعه إلى النيابة العامة باعتبارها الجهة المنوطة بالكشف عن سبب الوفاة من خلال تقرير الطب الشرعي.

وأوضحت الوزيرة هالة زايد، أن الوزارة أرسلت عددا من اللجان إلى مستشفى ديرب نجم المركزى للتحقيق فى الحادث، وفحص المصابين، والإجراءات التى اتخذتها الشركة المنوطة بإجراء صيانة لمحطة الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم المركزي.

ولفتت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن لجان الوزارة أخذت عينات من المياه وعينات دم لتحليلها بهدف إعداد تقارير مبدئية، مشيرة إلى أن الوزارة أحالت مدير المستشفى ومدير الوحدة إلى النيابة العامة عقب وقوع الحادث، موضحة أن الأطباء فى المستشفى تعاملوا بإيجابية مع باقى الحالات المصابة، وقاموا بعمليات إنقاذ ونقل ناجحة لهذه الحالات، وهو ما قلل من عدد الوفيات.

وقالت زايد، إن هناك 3 حالات وفاة من بين 35 حالة كانت تجرى عمليات الغسيل الكلوى، وقت الواقعة، وأن الوحدة بها 46 جهازا ويتردد عليها 185 مريضا، مشيرة إلى أنه تبين حدوث مضاعفات للمرضى أثناء الغسيل، بينها حالات إغماء وتوقف فى عضلة القلب.

واستكملت وزيرة الصحة والسكان، حديثها قائلة: "ما حدث فى ديرب نجم محافظة الشرقية كارثة، ولكن كانت ستكون أكبر من ذلك لولا التعامل الجيد من أطباء الباطنة بالمستشفى وإنقاذ المصابين".

ووجهت الوزيرة هالة زايد، الشكر لأطباء الباطنة الذين تعاملوا مع الحادث بالمسؤلية، وأنقذت أكبر قدر من الأهالى بعد هذا الحادث، مشيرة إلى أنه لو هذا التدخل كنا سنكون أمام كارثة كبرى فى عدد حالات الوفاة، مؤكدة أن أطباء الباطنة فى مستشفى ديرب نجم قاموا بدورهم على أكمل وجه فى التعامل مع باقى المرضى فى وحدات الغسيل الكلوى، ولولاهم كانت الوفيات أكثر من ذلك.

وفى سياق متصل أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى المعاناة فى القوة البشرية بقولها : "معندهاش بنى آدمين تشتغل، نحن نعانى عجز تام فى القوة البشرية، و60% من الأطباء موجودين فى السعودية، والباقى يسعى للعمل فى القطاع الخاص".

وأضافت زايد، أنها طالبت كثيرًا بوضع حد للإعارات للخارج، بينما هناك زيادة فى عدد الصيادلة، مؤكدة أنها سعت من أجل زيادة عدد كليات الطب ومعاهد التمريض مثل العريش والسويس ودمنهور والأقصر وحلوان، مؤكدة على أن أطباء الباطنة فى مستشفى ديرب نجم قاموا بدورهم على أكمل وجه فى التعامل مع باقى المرضى فى وحدات الغسيل الكلوى، ولولاهم كانت الوفيات أكثر من ذلك.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، فى ردها على انتقاد بعض النواب خلال اجتماع لجنة الصحة فى البرلمان للمستشفى فى التعامل مع الأزمة، أن هناك تعامل أمن تم من الأطباء ولولاهم لزادت عدد الوفيات.

وكشفت الوزيرة، أنه قريبا سيتم توفير منظومة إصلاح طبى كامل للأسر المصرية تتمثل فى عمل مراكز رعاية مخصصة وحضانات، وطوارئ، وغرف عمليات، مستطردة: "هذا من ضمن الأولويات مثلها مثل قوائم الانتظار".


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