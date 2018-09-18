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«هنيدي» يكشف تفاصيل عودته للمسرح بعد غياب 16 عاما

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هنيدي
هنيدي

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عمرو أديب

محمد هنيدي

الحكاية

المسرح المصري

كشف الممثل الكوميدي، محمد هنيدي، عن عودته إلى خشبة المسرح الجديد، بعد غياب 16 عاما، من خلال مسرحية جديدة يحضر لها في الوقت الحالي.

أعلن هنيدي خلال استضافته، أمس الإثنين، في برنامج "الحكاية"، من تقديم عمرو أديب، على فضائية "إم بي سي مصر" السعودية، عن أنه من المقرر أن ينتهي من بروفات مسرحيته الجديدة بعد شهد واحد، ليبدأ في عرضها في الحال.

وأشار هنيدي إلى أن المسرحية الجديدة، ستحمل اسم "3 أيام في الساحل، وهي من تأليف أحمد عبد الله، ومن إخراج مجدي الهواري، ويشارك في بطولتها، عدد من ممثلي الكوميديا في مصر، مثل بيومي فؤاد وأحمد فتحي.

فيما لم يفصح محمد هنيدي عن مضمون المسرحية، إلا أنه أكد أنه يسعى من خلالها، إعادة المسرح المصري إلى مجده من جديد، موضحا أن عرضها سيستمر لأكثر من موسم، ومكونة من فصلين، وأن عروضها اليومية ستبدأ مبكرا، من أجل ذهاب المشاهدين لأعمالهم في اليوم التالي من دون تأخير.

كما أن برنامج "الحكاية"، انفرد بعرض كواليس مسرحيته الجديدة "3 أيام في الساحل"، والتي تضمنت عرضا استعراضيا راقصا.

ولمحمد هنيدي العديد من المسرحيات الكوميدية الناجحة، منها "حزمني يا" و"ألابندا" و"عفروتو"، وكان آخرها "طرائيعو"، التي عرضت في عام 2002، وشاركته بطولتها حنان ترك وغادة عبد الرازق.     


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