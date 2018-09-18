إخلاء سبيل والدة خطيبة طالب الرحاب

18 سبتمبر 2018 - 05:10 م

أخلت نيابة القاهرة الجديدة، الثلاثاء، سبيل والدة «حبيبة»، المتهمة بالمشاركة في قتل «طالب الرحاب» بعد الاستماع إلى أقوالها، وتبين عدم معرفتها بتفاصيل الواقعة إلا بعد حدوثها.

وتسلمت نيابة القاهرة الجديدة تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهمة «حبيبة»، والذي أثبت عذريتها.

واعترفت المتهمة «حبيبة» في التحقيقات بأنها قامت باستدراج الضحية لوالدها دون أن تعلم أن الأب بيت النية لقتله.

كانت نيابة القاهرة الجديدة أمرت بحبس والد الفتاة، المتهم الأول بقتل طالب الجامعة الخاصة بالرحاب على ذمة القضية، 4 أيام.

وكشفت التحقيقات والتحريّات أن المتهم صادرة ضده عدة أحكام قضائية بلغت 40 عامًا بالسجن، وأنه يعمل مقاولًا، وهارب من تنفيذ جملة أحكام قضائية، فضلًا عن اتهامه بتزوير عدد كبير من البطاقات الشخصية بأسماء مستعارة، ليتمكن من إخفاء هويته، وكذلك تزوير شهادة وفاة لنفسه، كى يتم غلق ملفه أمام الجهات الأمنية وسقوط الأحكام الصادرة ضده، وهو ما دفعه للتخلص من الشاب، بعدما هدده بفضح جرائمه والإبلاغ عنه.



