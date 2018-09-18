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حبس قاضٍ 10 سنوات في قضية رشوة الزقازيق

قضايا وحوادث

حبس
ارشيفية

متابعات: عبدالراضي الزناتي

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حبس

قاضى

رشوة

الرقابة الإدارية

تحقيقات

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، حكمها على قاضٍ سابق، وعضوى مجلس نواب سابقين، فى اتهامهم بتقديم وتقاضى رشوة مالية.

وجاء الحكم بمعاقبة القاضى سابق، بالسجن 10 سنوات؛ لاتهامه بتقاضي رشوة، وأعفت المحكمة 5 متهمين، بينهم عضوان سابقان بمجلس الشعب من العقوبة استنادًا إلى المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن تلقى المتهم الأول "المستشار" 300 ألف جنيه، كدفعة أولى من مبلغ الرشوة، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على "ص.غ"، مستشار ورئيس محكمة جنايات وعضوى مجلس نواب سابقين، بأحد الكافيهات بمدينة الزقازيق، متلبسين بتلقى رشوة مالية 300 ألف جنيه دفعة أولى، مقابل تخفيف حكم إعدام على متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.

تبيّن لضباط الرقابة الإدارية أن الرشوة مقدمة للقاضى من عضو مجلس نواب سابق عن مدينة ومركز منيا القمح، وآخر عن إحدى دوائر المنوفية، مقابل تخفيف الحكم على المتهم "هـ. س"،  حارس المزرعة المملوكة لنائب المنوفية السابق – من الإعدام إلى السجن المؤبد فى اتهامه بالقتل العمد.


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