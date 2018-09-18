تجديد حبس 21 متهمًا في أحداث طائفية بالمنيا

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متهمين

احداث طائفية

النيابة لعامة

مركز لمنيا

قرر اليوم، الثلاثاء، قاضي المعارضات بمحكمة المنيا الجزئية، تجديد حبس 21  متهمًا بالتجمهر في قرية دمشاوهاشم التابعة لمركز المنيا، 15يومًا علي ذمة التحقيقات.

كانت قرية دمشاوهاشم التابعة لمركز المنيا قد شهدت منتصف أغسطس الماضي، مشاحنات بين المسلمين والمسيحيين على أثر محاولة لإقامة مبنى كنسي، مما أثار حفيظة بعض المسلمين الذين تجمهروا حول المنزل، فتدخلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من السيطرة على الأحداث وألقت القبض على بعض المتواجدين.


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