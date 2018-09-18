» فلاح يذبح شقيقته لحملها سفاحًا

18 سبتمبر 2018 - 05:37 م

تخلص فلاح من شقيقته بذبحها بسكين، وذلك بعد أن اكتشف حملها سفاحًا في إحدى قرى مركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، ثم سلم نفسه لقسم الشرطة.

كان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة أبوقرقاص، يفيد بمقتل ربة منزل، تقيم بإحدي القرى علي يد شقيقها.

بالفحص وإجراء تحريات البحث الجنائي، تبين قيام "م.خ" 30 عامًا فلاح، بذبح شقيقته "ا.خ" 16 عامًا، لحملها سفاحًا، مستخدمًا آلة حادة "سكين" ثم توجه لمركز الشرطة لتسليم نفسه، والسلاح المستخدم في الحادث، وقرر أن أحد شباب القرية غرر بشقيقته وحملت منه سفاحًا، وأنه لم يقتلها حينما علم بذلك علي أمل أن يقوم من استغل صغر سنها ووعدها بالزواج بتصحيح خطأه والتقدم للزواج منها، إلا أنه لم يفعل ذلك، وخشية المعايرة قام بذبحها.

وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط المتهم بممارسة الفاحشة مع المجني عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.