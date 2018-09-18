وزيرة الصحة للنواب: "ربنا يعلم ظروفى الأسرية"

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مجلس النواب

ديرب نجم

هالة زايد

هاجم النائب سعيد حساسين الدكتور هالة زايد، وزير الصحة، متهمًا وزارتها بالتقصير فى واقعة وفيات وإصابة عدد من مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

واتهم حساسين، خلال الاجتماع الطارئ للجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وزارة الصحة، بالتقصير في التعامل مع الأزمات، وانفعلت الوزيرة مطالبة بعدم التعميم وإلقاء التهم جزافا.

ورد حساسين منفعلًا بقوله: "بنبوس إيدين ورجلين مديرين المستشفيات والمديريات، علشان يقبلوا يعالجوا المرضى ومفيش حد يستجيب. وردت الوزيرة: مكتبي مفتوح أمام الجميع وكفاية هجوم على الموظفين، أنا مش جايبة ناس تشتغل من الهند".

وأضافت الوزيرة غاضبة: "يا جماعة ساعدوني، أعمل إيه أنا ست واقعية وقولت على المشكلات مفيش دكاترة ياجماعة، أنا ست ماليش شلة في الوزارة، وربنا يعلم ظروفي الأسرية يوم واقعة ديرب نجم".

ووسط حالة الشد والجذب بين الوزيرة والنائب، اضطر رئيس اللجنة النائب محمد العماري، لرفع الاجتماع لمدة 5 دقائق لعودة الهدوء للقاعة.

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