» قناة مفتوحة لنقل مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

18 سبتمبر 2018 - 05:40 م

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، على ملعب «آنفيلد»، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليفربول مع باريس سان جيرمان، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مدينة مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي عبر قناة "beIN SPORT 1 HD " الرياضية بصوت المعلق المميز رؤوف خليف.

وستنقل المباراة المرتقبة بين ليفربول وسان جيرمان عبر قناة قناة ETV على النايل سات تردد 11513 رأسي معدل ترميز 27500 .

وتضم المجموعة الثالثة الصعبة والنارية فرق؛ ليفربول الانجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي والنجم الأحمر بلجراد الصربي.