» بالفيديو.. طلائع الجيش يقسو على الإسماعيلي بثلاثية

18 سبتمبر 2018 - 05:47 م

حقق فريق طلائع الجيش فوزًا كبيرًا على نظيره الإسماعيلي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري العام.

تقدم أحمد كابوريا في الدقيقة 48 للطلائع، قبل أن يضاعف تالا نداي النتيجة في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، واختتم كريم طارق ثلاثية الطلائع في الدقيقة 92.

بهذه النتيجة رفع فريق طلائع الجيش رصيده للنقطة 8 في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 9 في المركز التاسع.