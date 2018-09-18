وثيقة: هكذا خدعت مصر إسرائيل

18 سبتمبر 2018 - 05:52 م

رئيس المخابرات وهيئة الأركان: الحرب مع القاهرة ودمشق لن تندلع



هناك تطورات على الجبهة لكن احتمالات المعركة أقل من منخفضة

إليعازر: لا يوجد راديو وتلفاز في عيد الغفران فكيف سنستدعي الاحتياط؟

بعنوان "فرص نشوب الحرب ضعيفة"، قالت صحيفة "هاآرتس" العبرية، إن وثيقة سرية أفرج عنها أرشيف الجيش الإسرائيلي تتعلق باجتماع عقد في 5 أكتوبر 1973، أكد فيه رئيس المخابرات الحربية الإسرائيلية وقتها إيلي زاعيرا، أن فرص نشوب الحرب مع مصر منخفضة.

وأضافت أن "زاعيرا قدم تقريرًا في ذلك الاجتماع يؤكد وجود تطورات غير عادية على الجبهتين المصرية والسورية، لكن على الرغم من هذه التطورات أكد المسؤول الاستخباراتي أن (لا شيء من تلك التطورات يغير تقييمي الاستخباراتي بأن احتمالات الحرب مع القاهرة ودمشق لا تزال منخفضة وضعيفة بل وأقل من منخفضة أيضًا)".

ووفقًا للوثيقة، أكد ديفيد بن أليعازر وزير الدفاع -خلال فترة الحرب- بالاجتماع أن "فرص اندلاع الحرب ضعيفة، والمصريون لا ينوون خوضها، لكنه طالب في الوقت نفسه (بضرورة اتخاذ خطوات عسكرية لازمة)".

"كما أعرب عن قلقه من أنه في (حالة حدوث معركة وبدون أي إشعار ستحتاج تل أبيب إلى استدعاء قواتها بشكل فوري، والمشكلة أن إسرائيل تمر بفترة أعياد والتي لا يستخدم فيها الراديو أو التلفاز؛ فكيف ستستدعي إسرائيل جنودها للمعركة"، وفق الوثيقة.

وبموجب الوثيقة الأرشيفية المفرج عنها، فإن "رئيس الأركان صرح بأن تل أبيب ليس لديها مصلحة في الحرب، ولا ترغب في مشاهدة مفاجآت، لكن إذا عرفنا أن الحرب ستندلع وهناك مفاجأة في الطريق ستحدث بعد 24 ساعة علينا أن ننظم أنفسنا وأنا واثق أننا سننجح في ذلك وأمل أن نحقق أهدافنا وخططنا المستقبلية".