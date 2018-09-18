» «عروسان» يحتفلان بزفافهما في مباراة الزمالك وسموحة

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الكاتب الصحفى رفعت فياض

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الزمالك

سموحة

شهدت مدرجات ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية، التي تستعد لاستضافة مباراة الزمالك وسموحة، تواجد عروسين، من النادى السكندرى لتشجيع الفريق الساحلى.

ويخوض الفريق الأبيض، مواجهة سموحة فى السادسة من مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى الجولة السابعة بالدوري الممتاز.

يذكر أن رصيد الفريق الأبيض 13 نقطة بعد خوض 6 جولات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة، بينما لم يحقق سموحة سوى انتصار وحيد خلال الموسم الحالى فى الأسبوع الأول أمام المقاصة، ثم تعادل فى 3 مواجهات وخسر مرتين آخرها بالجولة الماضية أمام المقاولون، ليصل رصيده للنقطة 9 بعد 6 أسابيع.



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