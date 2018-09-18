قريبًا.. «كوكاكولا» بنكهة «الحشيش»

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«كوكاكولا» بنكهة «الحشيش»
«كوكاكولا» بنكهة «الحشيش»

وكالات - خالد الشرقاوي

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المشروبات الغازية

أعلنت شركة المشروبات الغازية "كوكاكولا" نيتها اقتحام سوق المشروبات التي يدخل في إنتاجها بعض مكونات نبتة الحشيش.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن شركة "كوكاكولا" قولها إنها تراقب الصناعة الناشئة وإنها مهتمة بالمشروبات التي تحتوي على مادة "سي بي دي"، وهي مكون غير منشط (غير مؤثر نفسياً) في الماريجوانا يعالج الألم ولكنه لا يؤدي إلى الشعور بالنشوة.

وتتفاوض شركة المشروبات الغازية العملاقة، ومقرها ولاية أتلانتا الأمريكية، مع شركة "أورورا كانابيس" الكندية للماريجوانا لتطوير المشروبات، وفقاً لتقرير من تليفزيون "بي إن إن بلومبرج".

وقال المتحدث باسم شركة "كوكاكولا"، كينت لاندرز، في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني لوكالة "بلومبرج نيوز": "نحن نراقب عن كثب نمو مادة سي بي دي غير المنشطة كمكون في المشروبات الصحية في جميع أنحاء العالم". وتابع لاندرز: "هذا المجال يتطور بسرعة. لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن"، رافضاً التعليق بشأن شركة "أورورا".

وقادت شركة "أورورا كانابيس إنكوربوريشن" أسهم الشركات العاملة في مجال نبتة الماريجوانا المخدرة للارتفاع أمس الاثنين، بعدما قالت شركة "كوكاكولا" إنها تتطلع إلى الدخول في سوق المشروبات التي يدخل في إنتاجها بعض مكونات نبتة الحشيش، لتصبح أحدث شركة مشروبات تستفيد من ارتفاع الطلب على منتجات الماريجوانا مع تراجع مبيعات المشروبات التقليدية.

وارتفعت أسهم "أورورا" بعد تواتر هذه الأنباء، لتقفز بنسبة تصل إلى 23 في المائة الاثنين في نيويورك، ويرتفع سعر السهم إلى ثمانية دولارات. كما ارتفعت أسهم شركات أخرى في مجال الحشيش، لتضيف شركة "تيلراي إنكوربوريشن" إلى سعر سهمها 9.4 في المائة، مدفوعة باهتمام "كوكاكولا" بهذه السوق.



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