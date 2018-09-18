» «ترامب»: الصين تحاول التأثير على الانتخابات الأمريكية

18 سبتمبر 2018 - 06:09 م

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الصين بمحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية، وذلك من خلال "الحرب التجارية".

وقال ترامب في تغريدة عبر توتير "تحاول الصين بشكل واضح التأثير على الانتخابات وتغييرها بمهاجمة مزارعينا ومربي الماشية وعمال المصانع، بسبب ولائهم لي".

جاء ذلك بعد أن قالت الصين إنها ستتخذ "تدابير مضادة" عقب إعلان الرئيس الأمريكي فرض رسوم جديدة على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة يبدأ تطبيقها الأسبوع المقبل.

وأشارت وزارة التجارة الصينية إلى أنها قدمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بخصوص هذه الرسوم.

ومن جانبها، قالت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي، إن "الرسوم الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على سلع صينية تمثل تصعيدًا مؤسفًا لتوترات التجارة العالمية، وأسلوبًا خاطئًا لإرغام الصين على تبني إصلاحات".

وتحدثت المفوضة الأوروبية سيسيليا مالمستروم، في مؤتمر صحفي، قائلة: إن "الحروب التجارية ليست أمرًا جيدًا، وليس من السهل الفوز فيها، وهذا التصعيد مؤسف بالطبع".