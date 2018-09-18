بلاغ برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة

18 سبتمبر 2018 - 06:14 م

تقدم أيمن محفوظ المحامي ببلاغ للنائب العام، ضد النائب إلهامى عجينة، نائب بلقاس، بطلب رفع الحصانة عنه لإهانته صحفيين مصر، حمل البلاغ رقم 10394 لسنه 2018 عرائض النائب العام.

وقال البلاغ إن النائب عن دائرة مركز بلقاس قد أطلق وابلا من السباب على الصحفيين أثناء جولة لمحافظ الدقهلية وتعدي النائب علي الصحفيين بألفاظ نابية خارجة عن كافة حدود اللياقة، مضيفا أن هذا يمثل اعتداء صارخًا عن أحد أركان الدولة المصرية وهو الصحافة التي لها دور كبير في تنمية وعي المجتمع.

وأضاف البلاغ، ان ذلك الاعتداء بالطبع ضد كل المعايير القانونية والإنسانية والمواثيق الدوليه التي توجب علي كافه مؤسسات الدولة تذليل كافة العقبات نحو تسهيل مهمه الصحافة في اداء دورها.

وأكد محفوظ في بلاغه أن نائب مجلس النواب ليس فوق القانون رغم تمتعه بالحصانة الا ان تلك الحصانة تسقط في حالة التلبس ويجوز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك وإن كانت تلك الجريمة تستلزم الشكوى فإن تلك الإهانة قد طالت كل المصريين وإهانة الصحفيين هي إهانة لكل مصر ودور الصحافة مصون طبقا لنصوص القانون والدستور في الماده 68 و69و70 و71و72بان البيانان والوثائق ملك للشعب وضمان حرية الصحافة وحمايتها واستقلالها وتعبيرها عن كافة الآراء والمصالح الاجتماعية، ويضمن ذلك كافة القوانين وكذلك القانون الدولي في حماية الصحفيين.

وقد علق ايمن محفوظ المحامي بأنه يجوز ان يقدم طلب لمجلس النواب برفع الحصانة عن النائب إذا ارتكب جرم معاقب عليه قانونا وأن ما ارتكبه النائب جرائم معاقب عليها بالمواد 302 و171 و306 من قانون العقوبات وهذا يعد إساءة لكل الشعب المصري في سب الصحفيين وإرهابهم.