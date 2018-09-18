«فيفا»: «صلاح» أفضل من «نيمار»

18 سبتمبر 2018 - 06:27 م

يستعد النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، للخطوة الأولى في طريق حلمه مع الريدز بتحقيق دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما قالت صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية.

وأشارت إلى أن "صلاح" كان يستعد الموسم الماضي لواحد من أقوى مواسم ليفربول لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في مدينة كييف الأوكرانية، قبل أن يصيبه سيرجي راموس مدافع النادي الإسباني بإصابة قوية في الكتف غاب على إثرها عن الملاعب أكثر من 3 أسابيع.

وأوضحت أن الواقعة كانت صعبة على "صلاح"، فهو لم يتمكن من خوض أولى مباريات منتخب بلاده الفراعنة في كأس العالم والتي كانت الأولى منذ 28 عامًا.

وأشارت إلى أن "صلاح" حاول تخطي أزمة كأس العالم وخروج مصر خالية الوفاض وسجل هدفين منذ بداية الدوري الإنجليزي لتعويض ما فاته الموسم الماضي.

وأضافت أن جهود "صلاح" التي يرعاها الألماني يورجن كلوب منحت النادي الإنجليزي خمسة انتصارات متتالية في الدوري.

وأشارت إلى أن "صلاح" يلعب اليوم أمام "نيمار" وهو أفضل منه، لأن "صلاح" في قائمة الفيفا لأفضل 3 لاعبين بجانب كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش، بينما فشل باريس سان جيرمان في تجاوز دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأوضحت أن "صلاح" يلعب المباراة من أجل الجوائز العالمية فيما يبذل "نيمار" جهودا كبيرة من أجل الجوائز الفردية، فصلاح يعيش مرحلة استثنائية وفريدة من نوعها مع ليفربول.