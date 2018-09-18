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بسبب «الضرائب» أردنيون يطردون الوزراء: «حكومة حرامية»

عرب وعالم

بسبب «الضرائب» أردنيون يطردون الوزراء: «حكومة حرامية»
بسبب «الضرائب» أردنيون يطردون الوزراء: «حكومة حرامية»

وكالات - خالد الشرقاوي

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الاردن

الضرائب

طرد الوزراء

حكومة حرامية

تداول نشطاء أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من عدة محافظات، يظهر فيها مواطنون يهتفون ضد الحكومة، في وجود وفود حكومية لمناقشة قانون الضريبة.

وقام مواطنون في محافظة الزرقاء اليوم الثلاثاء، بطرد الفريق الوزاري لحكومة عمر الرزاز من داخل الجامعة الهاشمية، حيث صرخوا منذ البداية بهتاف "برا برا" و"حكومة حرامية"، رافضين سماع ممثلي الحكومة.

ووفقا لمقطع مصور تداوله ناشطون أردنيون، سادت فوضى عارمة في الجامعة الهاشمية منعت الفريق الوزاري  لحكومة عمر الرزاز، والذي يناقش مسودة مشروع قانون الضريبة من خلال جولة لجميع محافظات المملكة، من الحديث منذ البداية.

وعلق رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز على طرد مواطنين للفريق الحكومي من المحافظات خلال لقاءات الحكومة بفعاليات شعبية ضمن جولاتها لشرح مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

وقال الرزاز خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الثلاثاء إن "ما حدث يستدعي دراسته" مشددا على "ضرورة وجود حوار بناء ينتج عنه المقترحات والتوصيات"، وفقا لصحيفة المدينة الأردنية.

تصريحات الرزاز تأتي بعد ما طرد مواطنون في محافظة الزرقاء، الوفد الحكومي، هاتفين بشعارات تناهض النهج الاقتصادي للحكومة.

وخلال الأيام القليلة الماضية شهدت جولات الفريق الحكومي المروج لمسودة مشروع قانون ضريبة الدخل هجوما حادا من قبل فعاليات شعبية وسط مطالبات بانسحابهم من اللقاءات.

وأشار إلى أهمية تكريس ثقافة التعامل والممارسة في تطبيق حقوق الإنسان، منوها إلى أن ما حدث خلال الأيام الماضية في المحافظات وأثناء اللقاءات الحكومية بشأن الاستماع للآراء حول قانون ضريبة الدخل، "يستدعي دراسته".

وأكد في الوقت نفسه على الحوار البناء الذي ينتج عنه المقترحات والتوصيات ومشددا على ضرورة احترام الرأي وبمسؤولية وعدم التعدي على حرية الآخرين.


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