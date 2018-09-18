الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الزمالك وسموحة

18 سبتمبر 2018 - 06:54 م

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك وسموحة، فى المباراة المقامة بينهما حاليا، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدورى الممتاز.

تبادل الفريقان، الهجمات فى أول 15 دقيقة ولكن دون وجود خطورة حقيقية على مرمى الزمالك أو سموحة، وركز الفريق السكندرى فى هجماته على الجانب الأيسر للزمالك ثم نشط الفريق الأبيض من خلال تحركات إبراهيم حسن وتقدم حمدى النقاز معه فى هذا الجانب ولكن لم تشكل هجمات الأبيض الخطورة الحقيقية على مرمى الفريق السكندرى، فيما شهدت الدقيقة 20 صمت من جانب جماهير الزمالك تخليدا لذكرى العشرين من جماهير الأبيض.

فى الدقيقة 26، اعترض الجهاز الفنى لسموحة بقيادة على ماهر على إحدى القرارات التحكيمية بعدما تقدم محمد حمدي زكي فى هجمة مرتدة وأرسل تمريرة عرضية من داخل منطقة الجزاء وطالب لاعبى الفريق السكندرى باحتساب لمسة يد لكن أشار الحكم محمد الصباحي باستمرار اللعب ليستمر التعادل السلبى بين الفريقين.

فى الدقيقة 44، جاءت أخطر فرصة للزمالك بعرضية من التونسى حمدى النقاز إلى الكونغولى كابونجو كاسونجو الذى سددها نحو المرمى ليتألق أسامة إبراهيم مدافع سموحة بإبعادها من على الخط قبل أن تسكن شباك فريقه.