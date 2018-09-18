المشدد للمتهمين بـ"الاتجار في الأعضاء البشرية"

18 سبتمبر 2018 - 06:56 م

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهم 100 ألف جنيه، والمتهمون هم عزت خلف، وشريف عبد الله، وإبراهيم أبو ضيف، لإدانتهم في القضية المعروفة بـ"الاتجار بالأعضاء البشرية" في أبو النمرس.

كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من أكرم المصري وسحر أبو الخير، وبالمشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وقضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات والغرامة ذاتها على أربعة متهمين هم عصام كمال ووليد يسري وعبد الله إبراهيم وعبد الناصر الشيمي، وإلزام المتهمين بالمصروفات ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار و محمد أحمد الجندي، وأمانة سر محمد فريد وسيد نجاح.

وقالت محكمة الجنايات إن المتهمين انضموا جميعًا لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع أشخاص بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجنى عليه محمد كمال وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغرض استئصال عضو الكلى اليمنى لديه لزراعتها لمريضة أجنبية نور مصلح "سعودية الجنسية" بالمخالفة لقواعد والأصول الطبية وفى غير المنشآت المرخص لها.

وقال أمر الإحالة، إن المتهمين الرابع والخامس اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب الجريمة وذلك بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعدا في إجراء عملية نقل وزراعة كلى التي شرعوا في إجرائها للمجني عليها إضافة إلى أن المتهمين من السادس حتى الثامن بصفة أحدهم كيميائي تحاليل والآخران فنيا تحاليل وصيانة اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث بان اتفقوا معهم على ارتكابهم ومساعدتهم بأن احضروا واستقطبوا المجنى عليه عن طريق وسيط مجهول فقام المتهمان "الكيميائى وفنى التحاليل " بتجهيزه وإجراء التحاليل والإشاعات الطبية اللازمة وقام المتهم الثالث "فنى الصيانة" بنقل وإرشاد هؤلاء الأطباء المتهمين إلى المركز الطبي التخصصي "محل الضبط " لإجراء عملية وزراعة كليته اليمنى للمريضة الأجنبية

المتهم التاسع اشترك مع المتهمين من الأول حتى الثالث بأن اتفق معهم على ارتكاب نقل الأعضاء من خلال تخصيص المركز الطبي لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى على الرغم من عدم توفر شروط الصلاحية الفنية والطبيبة لإجراء تلك العملية فضلا عن كونها ليست من ضمن المنشآت المرخص لها بزراعة الأعضاء أو إجراء اى عمليات جراحية بكافة أنواعها.



