تعرف على سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء

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أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء

يقدم موقع "المصريون" لقراءة الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، 18 سبتمبر 2018.

وثبت سعر الدولار في بنكي قناة السويس وأبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر حافظ سعر الدولار على استقراره عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنوك القاهرة والبركة والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك كريدي أجريكول مصر عند 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.

أما عن السوق السوداء فبلغ سعر الدولار 17.97 جنيه.


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