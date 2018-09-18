» استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

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وكالات - خالد الشرقاوي

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غزة

الاحتلال

استشهاد

استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، قرب السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بالقطاع، في بيان صحفي، إن "فلسطينيين اثنين استشهدا برصاص الجيش إسرائيلي، قرب الحدود الشمالية لغزة"، وفق وكالة "الأناضول".

وفي وقت سابق اليوم، تظاهر مئات الشبان الفلسطينيين، على حدود قطاع غزة الشمالية مع إسرائيل "رفضًا للحصار"، وللمطالبة بعودة اللاجئين لأراضيهم المحتلة عام 1948.

وجاءت المظاهرة ضمن فعاليات الهيئة الوطنية العليا لمسيرات "العودة" التي انطلقت نهاية مارس الماضي، تحت عنوان "معًا لحماية حقوق اللاجئين وكسر الحصار".

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.


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