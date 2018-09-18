«الاستعلامات» تفجر مفاجأة عن«جاسوسية» أشرف مروان

18 سبتمبر 2018 - 07:12 م

اعتبرت الهيئة العامة للاستعلامات التي تتبع رئاسة الجمهورية، أن أشرف مروان صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والمستشار الخاص للرئيس الراحل أنور السادات "آخر شهداء حرب أكتوبر"، في إشارة لحرب 1973 ضد إسرائيل.

ونشرت الهيئة بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استعانت فيه بعددًا من التغريدات لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على حسابه بتويتر: بمناسبة (عيد الغفران) وذكرى مرور 40 عاما على اتفاقية كامب ديفيد، معترفا بفشل الاستخبارات الإسرائيلية فى توقع قيام المصريين بحرب أكتوبر ، كما أعترف بتكبد إسرائيل خسائر فادحة نتيجة الحرب".

ورأت الهيئة التي تعد جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للبلاد- أن "هذه التغريدات تكشف بما لا يدع مجالا للشك الادعاءات المشككة فى وطنية بعض الرموز الوطنية المصرية أبرزهم الراحل أشرف مروان، والذي نعتبره آخر شهداء حرب أكتوبر الذي حاول الموساد الإسرائيلي التشكيك في ولائه لوطنه من خلال فيلم الملاك، الذى يعرض، الآن،كما أنها اعترافا ضمنيا بقوة ونجاح خطة الخداع الاستراتيجي بقيادة الشهيد أنور السادات".

وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل عقب إطلاق شركة "نتفليكس" فيلمها الجديد "الملاك" في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، الذي سرد قصة مروان بأنه "يعتبر واحدا من أبرز وأهم جواسيس إسرائيل في القرن العشرين"، حسب الشركة.

والفيلم من إخراج الإسرائيلي أرييل فرومن مخرج فيلم The Iceman وكتب سيناريو الفيلم ديفيد آراتا كاتب سيناريو فيلم Children of Men ، ولم يشارك أي ممثل مصري بهذا الفيلم وصفه مغردون على موقع "تويتر" بأنه لم يرق إلى المستوى الفني المطلوب.

وجاء الإعلان عن موت مروان عام 2007، بعدما عثر على جثته خارج مسكنه في لندن، دون الكشف عن ملابسات وأسباب ذلك الأمر مع وجود احتمالية بأنه قد دفع من شرفة منزله في الطابق الخامس وهو أمر لم يتم التأكد منه، فضلا عن أنه لم يتحدد المسؤول عن تلك الواقعة.

