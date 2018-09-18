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إيقاف «كوستا» 4 مباريات بسبب واقعة البصق

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المصريون

يوفنتوس

ساسولو

كوستا

قرر لجنة الانضباط بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إيقاف البرازيلي دوجلاس كوستا لاعب يوفنتوس لمدة 4 مباريات، وذلك بسبب بصقه على لاعب ساسولو دي فرانشيسكو، خلال المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي، وانتهت للسيدة العجوز 2-1 ضمن منافسات «الكالتشيو».

وذكرت شبكة "فوتبول إيطاليا" أن الاتحاد الايطالي قرر ايقاف كوستا 4 مباريات بعدما بصق على لاعب ساسولو فى الأوقات الأخيرة من المباراة.

والتقطت عدسات المصورين كوستا وهو يبصق على لاعب الخصم دي فرانشيسكو، بعد انفعاله لاحتكاك مستمر بين الثنائي خلال اللقاء، ولجأ حكم المباراة لتقنية الـVAR ومن ثم قام بطرد كوستا، في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.


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