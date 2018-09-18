"الديهي": الرئيس اقتحم قضية ضبط الأسواق

18 سبتمبر 2018 - 07:23 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتحم قضية ضبط الأسواق، وهناك متابعة على مستوى رئاسي لهذا الأمر، متابعًا "السوق المصرية بلا ضابط أو حُرمة، والأسعار بها منفلتة، والجودة غير مقبولة في بعض الأماكن".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي يواجه البلطجة الاقتصادية الموجودة في الأسواق، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه الوزراء المعنيين بتوفير سلع بجودة جيدة ومناسبة للمواطنين.

وأكد أنه يرفض بشدة الجشع والاحتكار المتواجدين بالأسواق، مطالبًا بتطبيق القانون على المخالفين والفاسدين.



