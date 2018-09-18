ماذا قالت «عازر» عن بيان الأمم المتحدة حول قضية رابعة؟

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رابعة

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استنكرت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بشدة بيان ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أحكام الإعدامات الصادرة يوم 8 سبتمبر من محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام رابعة، والذي اعتبرته أنه "يتضمن عبارات تشوه القضاء المصري".

وأضافت عازر لـ "المصريون"، أن "القضاء المصري مشهود له بالنزاهة في إصدار الأحكام القضائية ولم يصدر على الإطلاق أي أحكام مسيسة".

وأعربت عازر عن تضامنها مع بيان الجمعية العمومية لنواب ومستشاري محكمة النقض "المحكمة العليا" برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي أعلن رفضه البيان الصادر عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن قضية غرفة عمليات رابعة.

وأكدت عازر أن "القضاء  المصري لا يصدر الأحكام بطريقة عشوائية بل هناك عدة درجات للتقاضي وهناك نقض واستئناف علي الأحكام، والقضاء المصري الشامخ يتأنى جيدًا قبل إصدار أي أحكام قضائية وهو قضاء مستقل يراعي الله ثم ضميره في أي أحكام تصدر عنه".


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