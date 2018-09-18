بالصور.. لقطات حية من تدريبات «النجم الساطع»

18 سبتمبر 2018 - 07:28 م

شهد الفريق محمد فـريد، رئيس أركان حرب القـوات المسـلحة، إحدى الـمراحل الرئيسية لـتدريبات "النجم الساطع 2018 " والذى تنفذه عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والأردن وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا واليونان والسعودية والإمارات وبمشاركة مراقبين من 16 دولة شقيقة وصديقة بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

واستمع "فريد"، إلى شرح تفصيلى للفكرة التعبوية والتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى لمنطقة البيان والذى تضمن عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة فى منطقة سكنية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية ، تضمنت المرحلة قيام عناصر من قوات المظلات بمصر والأردن والسعودية بأعمال القفز الحر خلف خطوط العدو لتدقيق المعلومات ، كما شاركت الطائرات والمقاتلات متعددة المهام فى أعمال الاستطلاع الجوى وتصوير الأهداف الخاصة بالعناصر الإرهابية وإلقاء منشورات العمليات النفسية وتأمين عملية الإسقاط الجوى للقوة الرئيسية للسيطرة على محاور الاقتراب للقرية وتأمين جزء من خط الحدود الدولية ومنع الإمدادات , كما شارك فريق الأمن الأمريكى لمكافحة الإرهاب ( FAST ) فى تأمين هدف حيوى ضد التهديدات الإرهابية قبل عملية الاقتحام والتى تعد أول مشاركة للفريق فى تدريبات النجم الساطع.









كما تم دفع عناصر الاستطلاع والمهندسين للتغلب على الموانع والعبوات الناسفة وتأمين طرق وخطوط الاقتحام وقامت القوات المشاركة بحصار وتأمين المبانى الحيوية وعزل العناصر الإرهابية، وتنفيذ عملية اقتحام رأسى لعناصر من قوات الصاعقة للمعاونة فى استعادة السيطرة على القرية وقطع وعزل الإمدادات الخارجية، كما تم دفع مجموعات القتال الرئيسية من المشاة الميكانيكى مدعومة بتشكيلات من المقاتلات والهليكوبتر المسلح لتنفيذ عملية الاقتحام ومعاونة عناصر من القوات الخاصة لمختلف الدول لتطهير القرية والسيطرة عليها والقبض على العناصر الإرهابية المتمركزة داخلها ودفع عناصر التأمين الطبى والإداري والمعنوى لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها .





وفى نهاية المرحلة أكد الفريق محمد فريد على أن الإرهاب أصبح ظاهرة خطيرة تهدد كافة شعوب العالم مشيداً بالنجاحات التى حققتها العملية الشاملة ( سيناء 2018 ) فى مكافحة وتجفيف منابع الإرهاب .





كما نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات المشاركة معرباً عن سعادته وترحيبه بمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة فى تدريبات "النجم الساطع 2018" على أرض مصر وداخل أكبر القواعد العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط بما يعزز علاقات التعاون العسكرى ويدعم جهود الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالمنطقة معرباً عن تطلعه بأن يتضمن التدريب فى الأعوام القادمة مزيداً من القوات والأنشطة التدريبية لمختلف الدول .

وحضر مراحل المشروع عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة والمراقبين والملحقين العسكريين وعدد من دارسى المعاهد العسكرية .







