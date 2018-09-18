بالصور.. لقطات حية من تدريبات «النجم الساطع»

خالد الشرقاوي
شهد الفريق محمد فـريد، رئيس أركان حرب القـوات المسـلحة، إحدى الـمراحل الرئيسية لـتدريبات "النجم الساطع 2018 " والذى تنفذه عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والأردن وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا واليونان والسعودية والإمارات وبمشاركة مراقبين من 16 دولة شقيقة وصديقة بقاعدة محمد نجيب العسكرية.
كما نقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات المشاركة معرباً عن سعادته وترحيبه بمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة فى تدريبات "النجم الساطع 2018" على أرض مصر وداخل أكبر القواعد العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط بما يعزز علاقات التعاون العسكرى ويدعم جهود الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالمنطقة معرباً عن تطلعه بأن يتضمن التدريب فى الأعوام القادمة مزيداً من القوات والأنشطة التدريبية لمختلف الدول .
وحضر مراحل المشروع عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة والمراقبين والملحقين العسكريين وعدد من دارسى المعاهد العسكرية .
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