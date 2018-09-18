محمد الحلو يحيي حفل نادي الشرقية بمناسبة العيد القومي

18 سبتمبر 2018 - 07:52 م

ينظم نادي الشرقية الرياضي حفلا فنيا بمناسبة العيد القومي للمحافظة ، إحياءً لذكرى وقفة إبنها البار ‏الزعيم« أحمد عرابي» ضد الخديوي توفيق بميدان عابدين بالقاهرة عارضاً مطالب الأمة عام 1881.

وقال الدكتور مجدي عزت رئيس نادي الشرقية إن الحفل يقام في 23من سبتمبر في الساعة السادسة بملعب الهوكي ويحضره الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ومحافظا الشرقية السابقين اللواء خالد سعيد والدكتور سعيد عبد العزيز ولفيف من القيادات التنفيذية وجماهير النادي.

وأضاف عزت أن الحفل يحيه الفنان محمد الحلو والفنانة دالينا بمصاحبة الاوركسترا الاوبرالي بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار.

واوضح عزت أن الاحتفال سيشهد تكريم المحافظين السابقين وتكريم اصحاب الاداء الامثل من الهيئات و القيادات التنفيذية والعمالية والنقابية ورنوز العطاء بمؤسسات المجتمع المدني واصحاب الانجاز العلمي والثقافي والرياضي واصحاب الجهد الوافر لتمكين المرأة لتضيف في قطاعات التنمية المختلفة

وتابع عزت أن النادي يقوم ايضا بتكريم 120طالبا من المتفوقين في المراحل الابتدائية والاعدادية والجامعية