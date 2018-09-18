» «صلاح» يقود ليفربول أمام باريس سان جيرمان

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وضم تشكيل ليفربول كلا من :-
حراسة المرمى : أليسون
خط الدفاع : أرنولد - فان ديك - جوميز - روبيرتسون
خط الوسط : ميلنر - هيندرسون - فاليندوم
خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - ستوريدج
فى المقابل جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالى:
حراسة المرمى: الفونس آريولا
الدفاع: خوان بيرنات - بريسنيل كيمبيمبى - تياجو سيلفا - توماس مونييه
الوسط: أدريان رابيو - لاسانا ديارا - آنخيل دى ماريا
الهجوم: نيمار - كيليان مبابى – كافاني.
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