» بالفيديو.. الزمالك يسقط في «فخ» التعادل أمام سموحة

18 سبتمبر 2018 - 08:09 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة مباراة الزمالك مع سموحة، فى اللقاء ال1ي جمع الفريقين على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدورى الممتاز.

تقدم يوسف أوباما للزمالك بالهدف الأول فى الدقيقة 70، ثم نجح حسام حسن فى خطف التعادل لسموحة بتسجيله هدفا للفريق السكندرى فى الدقيقة 87 لتصبح النتيجة 1 / 1 ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سموحة وتقدم لها ياسر إبراهيم وسدد الكرة أعلى من مرمى جنش فى الدقيقة 94.

وبتلك النتيجة أصبح رصيد الزمالك 14 نقطة ويحتل المركز الثانى فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز خلف بيراميدز المتصدر بـ15 نقطة، فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة 10 ويحتل المركز السادس فى جدول ترتيب البطولة.

الشوط الأول

تبادل الفريقان، الهجمات فى أول 15 دقيقة ولكن دون وجود خطورة حقيقية على مرمى الزمالك أو سموحة، وركز الفريق السكندرى فى هجماته على الجانب الأيسر للزمالك ثم نشط الفريق الأبيض من خلال تحركات إبراهيم حسن وتقدم حمدى النقاز معه فى هذا الجانب ولكن لم تشكل هجمات الأبيض الخطورة الحقيقية على مرمى الفريق السكندرى، فيما شهدت الدقيقة 20 صمت من جانب جماهير الزمالك تخليدا لذكرى العشرين من جماهير الأبيض.

فى الدقيقة 26، اعترض الجهاز الفنى لسموحة بقيادة على ماهر على إحدى القرارات التحكيمية بعدما تقدم محمد حمدي زكي فى هجمة مرتدة وأرسل تمريرة عرضية من داخل منطقة الجزاء وطالب لاعبى الفريق السكندرى باحتساب لمسة يد لكن أشار الحكم محمد الصباحي باستمرار اللعب ليستمر التعادل السلبى بين الفريقين.

فى الدقيقة 44، جاءت أخطر فرصة للزمالك بعرضية من التونسى حمدى النقاز إلى الكونغولى كابونجو كاسونجو الذى سددها نحو المرمى ليتألق أسامة إبراهيم مدافع سموحة بإبعادها من على الخط قبل أن تسكن شباك فريقه.

الشوط الثانى

شهدت بداية الشوط الثانى استفاقة للزمالك بعد أفضلية لسموحة فى الشوط الأول وفى الدقيقة 50 سدد إبراهيم حسن كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن تألق من محمد أبو جبل حارس سموحة وتصدى لها لتجد متابعة يوسف أوباما مهاجم الزمالك لكن تصدي جيد آخر من حارس الفريق السكندرى، وفى الدقيقة 53 رد سموحة من ركلة ركنية من الجهة اليمنى حولها سيد فريد برأسية لكن مرت بجوار القائم الأيمن للزمالك.

وحرص السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك فى الدقيقة 60، على الدفع بمحمود كهربا بدلا من محمد إبراهيم لتنشيط الخط الأمامى للفريق الأبيض أمام نظيره السكندرى ونجح كهربا فى الدقيقة 70 فى صناعة هدف لفريقه والذى سجله يوسف أوباما حيث سدد الكرة واصطدمت بدفاع سموحة لتسكن الشباك وتوالت الهجمات من الجانبين حيث سدد كاسونجو كرة رائعة فى الدقيقة 74 تصدى لها أبو جبل ببراعة ثم هجمة مرتدة خطيرة لسموحة عن طريق ديريك نيسيبامبي في الجهة اليمنى وكرة عرضية لكن تألق من التونسى حمدي النقاز وأبعد الكرة في الوقت المناسب قبل أن تصل إلى بينسون شيلونجو الذى كاد أن يسجل هدف التعادل لولا تدخل النقاز، وفى الدقيقة 81 دفع على ماهر المدير الفنى لسموحة بشريف رضا بدلا من أوميد أوكيرى لتنشيط الهجوم.

فى الدقيقة 87، أرسل البديل شريف رضا عرضية رائعة لحسام حسن الذى خطف هدف التعادل برأسية لتصبح النتيجة 1 / 1 واستمر المحاولات لخطف الفوز من جانب الفريقين واحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع وفى الدقيقة 93 احتسب الحكم محمد الصباحى ركلة جزاء لصالح سموحة بعد تدخل النقاز مع شريف رضا وتقدم لها ياسر إبراهيم فى الدقيقة 94 وسددها أعلى من مرمى جنش.