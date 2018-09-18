  • الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:00 م
بحث متقدم
محمد صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وباريس سان جيرمان

المجاهد الليبى عمر المختار

حكايات وأسرار «الصوفية الجهادية»

جمال مبارك

«جمال مبارك» و«الإخوان»: هل يتحالف أعداء الأمس؟

النائب حاتم عبد الحميد

نائب: مليون مريض بالفشل الكلوي.. وأنا أحدهم

خالد الجندي ومظهر شاهين

«التماثيل العارية» تسبب قطيعة بين «الجندي» و«شاهين»

اتفاقية كامب ديفيد

وثائق تاريخية نادرة عن «كامب ديفيد»

الضابط

ضابط إسرائيلي يكشف تفاصيل 43 يومًا في الأسر بمصر

جمال سلطان

لهذه الأسباب تحالف الإخوان وجمال مبارك غير مستبعد

شعار جماعة الإخوان

لا يجوز فصل الموظفين الإخوان

لقطات حية من تدريبات «النجم الساطع»

بالصور.. لقطات حية من تدريبات «النجم الساطع»

قرار مفاجئ من "المالية" للعاملين بالدولة

مال وأعمال

الدكتور محمد معيط، وزير المالية
الدكتور محمد معيط، وزير المالية

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

"المالية" تعلن آخر إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية

#

"المالية" تكشف حقيقة إصدار عملات معدنية فئة 5 جنيهات

#

"الغيطي" لجمهور "أبو تريكة": "مش عايزين دوشة"

#

مفاجأة عن الزيادات الشهرية للعاملين بالدرجة الوسطي

المالية

مرتبات

العاملين بالدولة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة ستبدأ الحكومة صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بما فيها المحوَّل على البنوك، الخميس القادم.

وأكد "معيط"، فى بيان له، استمرار تنفيذ منظومة الشراء المركزى لاحتياجات الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية من بعض الأصناف الشائعة.

وأضاف "معيط"، أن منظومة الشراء المركزى توفر العديد من المزايا، أبرزها تخفيض وترشيد الإنفاق العام عبر الحصول على أسعار تنافسية، والاستفادة من خصومات الكميات الأكبر وتنظيم وضبط عمليات شراء بعض الأصناف شائعة الاستخدام ذات الوزن النسبى، من حيث التكلفة بموازنات الجهات الإدارية، فضلاً عن الحصول على أفضل شروط تعاقدية خاصة فيما يتعلق بعنصرى الضمان والصيانة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يلعب الإخوان مع جمال مبارك فعلا ؟

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» «ميسي» يقود برشلونة لاكتساح ايندهوفن برباعية
» فلاح يذبح شقيقته لحملها سفاحًا
» بسبب المهاجرين.. «ميركل» تقيل رئيس الاستخبارات الألمانية
» «الجنائية الدولية» تفتح تحقيقًا بشأن «الروهنجيا»
» قرار مفاجئ من "المالية" للعاملين بالدولة
» بالفيديو.. الزمالك يسقط في «فخ» التعادل أمام سموحة
» حكايات وأسرار «الصوفية الجهادية»
» إيقاف «كوستا» 4 مباريات بسبب واقعة البصق
» استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة
» «فيفا»: «صلاح» أفضل من «نيمار»

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:23 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف