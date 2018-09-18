» قرار مفاجئ من "المالية" للعاملين بالدولة

18 سبتمبر 2018 - 08:22 م

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة ستبدأ الحكومة صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بما فيها المحوَّل على البنوك، الخميس القادم.

وأكد "معيط"، فى بيان له، استمرار تنفيذ منظومة الشراء المركزى لاحتياجات الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية من بعض الأصناف الشائعة.

وأضاف "معيط"، أن منظومة الشراء المركزى توفر العديد من المزايا، أبرزها تخفيض وترشيد الإنفاق العام عبر الحصول على أسعار تنافسية، والاستفادة من خصومات الكميات الأكبر وتنظيم وضبط عمليات شراء بعض الأصناف شائعة الاستخدام ذات الوزن النسبى، من حيث التكلفة بموازنات الجهات الإدارية، فضلاً عن الحصول على أفضل شروط تعاقدية خاصة فيما يتعلق بعنصرى الضمان والصيانة.