«التماثيل العارية» تسبب قطيعة بين «الجندي» و«شاهين»

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خالد الجندي ومظهر شاهين
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خالد الجندي

مظهر شاهين

قطيعة

التماثيل العارية

كشف الشيخ مظهر شاهين، عن وجود قطيعة بينه وبين الداعية خالد الجندي، نتيجة الخلاف على إثارة وتحريك "التماثيل العارية" للشهوة.

وقال "شاهين" في تغريدة له على "تويتر": "قديما كان الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية أما الآن فالخلاف في الرأي يفسد كل القضية".

وأضاف في تغريدته: "الشيخ الجليل خالد الجندي قاطعني منذ أكثر من عام لأني قلت أن التماثيل العارية لا تثيرني ولا تحرك شهوتي - خلافا لما يراه - عموما هو الخسران".

وتعود تفاصيل الخلاف إلى مهاجمة خالد الجندي، للدكتور خالد منتصر بسبب صور التماثيل الإباحية التي تعبر عن الاغتصاب والتي نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لافتًا إلى أنها تخدش حياء المجتمع وتحرض على الفسق والفجور والرذيلة.

وتابع بأن اللوح الفنية التي نشرها غير لائقة وتحمل إيحاءات جنسية لا يقبلها المجتمع، مردفًا: "لو فيه محامي دكر في البلد يرفع قضية على خالد منتصر بعد الصور التي نشرها"، معقبًا: "أشكو خالد منتصر إلى الله ولا أدعو للتحريض على قتله".

وعلق حينها "مظهر شاهين"، على الأزمة، قائلا: «القضية أخذت أكثر من حقها، والأفلام السينمائية بها بعض المشاهد أشد جرما وإثارة من هذا التمثال».

وأضاف أن التمثال عمل فني نختلف أو نتفق عليه، موضحا: «التمثال على المستوى الشخصي لا يثيرني ولا يحرك مشاعري».


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