نائب: مليون مريض بالفشل الكلوي.. وأنا أحدهم

18 سبتمبر 2018 - 09:33 م



قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك ما يقرب من مليون مريض بالفشل الكلوي في مصر، وإنه شخصيًا أحد هؤلاء المصابين بالمرض.

وأضاف عبدالحميد لـ "المصريون"، أن "وفاة 3 أشخاص من مرضى الفشل الكلوي بمستشفي ديرب نجم بمحافظة الشرقية جاء نتيجة الإهمال الطبي الذي يسأل عنه الأطباء بالمستشفى وليس قسم التمريض فقط".

وأشار إلى أنه وجه اللوم لوزيرة الصحة اليوم في اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب حول الحادث، لافتًا إلى أنها ردت عليه قائلة: "هناك تحقيق في القضية، والوزارة تعاني من نقص في الأطباء حيث يتم تخريج 3آلاف طبيب فقط كل عام على مستوي الجمهورية وهو عدد قليل جدًا لا يتناسب مع احتياجات مستشفيات مصر".

وقال عضو لجنة الصحة إنه يجب تقليص عدد خريجي كليات الصيدلة في مصر والذي يصل إلي 14 ألف خريج كل عام، وهو عدد يزيد بكثير عن احتياجات المستشفيات الحكومية، "والمفترض أن تكون نسبة الخريجين من الأطباء أعلى من الصيادلة".

وأكد عبد الحميد أنه كمريض للفشل الكلوي عندما يخضع لجلسة غسيل كلوي يعود إلى بيته "مهلك" من التعب، بينما أثناء أدائه فريضة العمرة في المملكة العربية السعودية قام بغسيل كليته هناك، وكان بعدها في كامل صحته، مما دفعه للطواف حول الكعبة 7 مرات دون تعب.

وطالب عبد الحميد، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإنقاذ مرضى الغسيل الكلوي في مصر وأن يكون العمر الافتراضي لأجهزة الغسيل الكلوي في مصر 5 سنوات فقط وليس 20 عامًا كما هو معمول به حاليًا في المستشفيات الحكومية.







