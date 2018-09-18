مرور مفاجئ من النيابة العامة على السجون

18 سبتمبر 2018 - 09:36 م

قالت وزارة الداخلية إن عددًا من أعضاء النيابة العامة قاموا بالمرور المفاجئ على عدد من السجون والليمانات للتفتيش على مرافقها والاطلاع على كل الدفاتر الخاصة بأعمال التنفيذ العقابي، تنفيذا لأحكام قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن أعضاء النيابة تقابلوا مع النزلاء بغرف إعاشتهم للوقوف على أحوالهم المعيشية والصحية والاستماع لهم وفحص طلباتهم، والاطلاع على أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهم.

وأشارت إلى أن عددًا من أعضاء النيابة العامة مروا على السجون المركزية، وعدد من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديريتي أمن الجيزة والقليوبية، حيث تفقدوا جميع العنابر بالسجون المركزية وحجوزات الأقسام والمراكز للتأكد من تنفيذ لائحة السجون المركزية وتناسب سعتها الاستيعابية مع أعداد المحبوسين بها وسلامة المرافق ونظافتها وكفاية الإنارة بالعنابر، والاطلاع على دفاتر السجون والمراكز.



