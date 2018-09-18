«جمال مبارك» و«الإخوان»: هل يتحالف أعداء الأمس؟

18 سبتمبر 2018 - 09:43 م

أبدى الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم"، تخوفه من حدوث صفقة بين جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وجماعة "الإخوان المسلمين" في مرحلة ما، لكنه أكد أن الدولة المصرية قوية، ولن تسمح بعودة ما كان قبل 25 يناير 2011 أو 30 يونيو 2013.

وأثارت تصريحات رزق، المقرب من السلطة، تساؤلات حول مدى إمكانية إبرام تحالف بين الجماعة التي تصنفها الحكومة كـ "جماعة إرهابية"، والنجل الأصغر للرئيس الأسبق، الذي كان طموحه لخلافة والده أحد الأسباب الرئيسية للإطاحة به في الثورة الشعبية التي اندلعت في 2011.

ورأى الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير "المصريون"، أن تواصل جماعة الإخوان مع جمال مبارك، غير مستبعد، لافتًا إلى أن الجماعة سبق وراهنت عليه في توريث السلطة قبل ثورة 25 يناير 2011.

وقال سلطان في مقال له؛ إنه "على المستوى المادي الملموس لا توجد دلائل واضحة تشير إلى تواصل بين جمال مبارك والإخوان، ولا أعرف ما إذا كان كلام زميلنا ياسر رزق يفهم منه أن "أجهزة" رصدت إشارات على تحرك ملموس أم أنها مجرد شكوك حتى الآن وتحذيرات مبكرة، ولكن على المستوى الافتراضي فالمسألة ليست مستبعدة من جانب الإخوان تحديدًا".

غير أن سامح عيد، الباحث في الحركات الإسلامية, استبعد إمكانية عقد صفقة في الوقت الراهن بين "الإخوان" وجمال مبارك؛ "نظرًا لعدم وجود مصلحة متبادلة بين الطرفين".

وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "الإخوان كانوا متواصلين قبل ثورة يناير مع نظام حسني مبارك، وكان هناك تنسيق سياسي بين الطرفين لذلك التحق الإخوان بالثورة مؤخرًا, أما الآن فجمال مبارك ليس له وجود على الساحة السياسية وأصبح مستقبله السياسي صفرًا، وغير منطقي أن نعلق كل شيء على الإخوان فهو أمر يثير الدهشة".

وتابع: "الصفقة تحتاج إلى منطق، فالإخوان يريدون أن يخرجوا كل من في السجون, وهم مازالوا قادرين على الحشد وما زال لهم تواجد في الشارع، ويمكن أن يحشدوا لأي شخص حال التحالف معهم؛ مقابل إخراج الموجودين بالسجون".

وأشار عيد إلى أن "الإعلام الموالي للسلطة قاد حملة تأييد للقبض على جمال وعلاء مبارك من باب المكايدة الإعلامية والسياسية", موضحًا أن "الإخوان لم يستفيدوا من جمال شيئًا، بعد أن فقد ثقله السياسي حتى في حال ترشحه للرئاسة".

وتابع عيد: "لو أن هناك كلامًا عن وجود صفقة بين الإخوان وعسكري سابق، كالفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الأسبق، أو الفريق سامي عنان لدعم أي منهما في حال ترشحه للرئاسة؛ لكان هناك قبول الأمر، أما انعقاد صفقة مع جمال فهو أمر غير منطقي لأنه لن يستفيد منها".

وأكد عيد، أنه "حتى في المستقبل القريب لن تكون أي صفقات بين الإخوان ونجلي مبارك أو تعاون بين الجانبين".

من جانبه، قال القيادي الإخواني السابق خالد الزعفراني, الباحث في الحركات الإسلامية, إنه "لا يوجد عاقل يعقد صفقة مع جماعة الإخوان المسلمين, لأنها أصبحت مكروهة وعودتها للعمل السياسي أصبحت مستحيلة".

وأضاف لـ"المصريون"، أن "أقصى ما يمكن أن يحدث أن يكونوا داخل المنظومة السياسية, ولا يتصور أن يكون لهم مستقبل سياسي حتى فيما بعد، ولا أظن أن يجدوا من يقوم بمد يده إليهم وإعادتهم لتصدر المشهد مرة أخرى".