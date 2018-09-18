» «ميسي» يقود برشلونة لاكتساح ايندهوفن برباعية

18 سبتمبر 2018 - 09:54 م

فاز فريق برشلونة الإسبانى على نظيره ايندهوفن الهولندى، بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

سجل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي هدف التقدم للفريق الكتالونى من ركلة حرة رائعة فى الدقيقة 31 من زمن المباراة، وهو أول أهداف دورى الأبطال فى دور المجموعات بالموسم الحالى، ثم أحرز الهدف الثالث للبارسا فى الدقيقة 77 وأكمل الـ"هاتريك" فى الدقيقة 87.

وانتزع ميسي صدارة قائمة الهدافين الأكثر تسجيلا فى مجموعات تشامبيونزليج بعدما رفع رصيده إلى 63 هدفا، بفارق هدفين عن منافسه الأزلى كريستيانو رونالدو الوصيف.

وسجل عثمان ديمبيلى الهدف الثانى للفريق الكتالونى فى الدقيقة 75 من زمن المباراة.

وأكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعدما تعرض مدافعه الفرنسى صامويل أومتيتى للطرد لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية فى الدقيقة 78.

بهذه النتيجة يحصد برشلونة النقاط الثلاث الأولى فى مشواره بالموسم الحالى لدورى الأبطال، ليتصدر المجموعة الأولى التى تضم معه فريقى إنتر ميلان وتوتنهام هوتسبير.