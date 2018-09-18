إنتر ميلان يخطف فوزًُا قاتلًا من توتنهام

18 سبتمبر 2018 - 10:03 م

خطف فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا قاتلًا على توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على ملعب «جوزيبى مياتزا»، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

سجل كريستيان إريكسن هدف التقدم لصالح توتنهام ضد الإنتر فى الدقيقة 54 من زمن المباراة، وأدرك ماورو إيكاردى التعادل للفريق صاحب الأرض والجمهور فى الدقيقة 86 من زمن اللقاء، ثم خطف ماتياس فيتشينو هدف الفوز فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحصد إنتر ميلان 3 نقاط جاء بها فى المركز الثانى للمجموعة الثانية بدورى الأبطال، بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة الذى اكتسح ايندهوفن برباعية نظيفة فى نفس التوقيت.