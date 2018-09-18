» ليفربول يخطف فوزًا قاتلًا من باريس سان جيرمان

18 سبتمبر 2018 - 11:05 م

خطف فريق ليفربول الإنجليزي فوزا قاتلا من نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وخاض محمد صلاح المباراة من البداية حتى الدقيقة 84 وقدم أداء متوسط خلال اللقاء، حيث سجل هدفا وتم إلغاءه بداعى وجود خطأ.

الشوط الأول

أولى الفرص الخطيرة كانت من نصيب ليفربول فى الدقيقة 6 عندما أطلق الهولندي فيرجيل فان ديك تسديدة قوية أنقذها الحارس أريولا بصعوبة.

وفى الدقيقة 7 أطلق جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول تسديدة قوية بيسراه من قبل منطقة الجزاء أنقذها الحارس أريولا بصعوبة.

وفى الدقيقة 10 نفذ محمد صلاح ضربة ركنية على المرمى مباشرة ببراعة شديدة وواصل أريولا تألقه وأنقذ مرماه، بعدها ارتدت الكرة لصالح الريدز ومرر صلاح كرة إلى ماني الذى سدد الكرة ليمسكها حارس سان جيرمان.

وفى الدقيقة 15 أتيحت ضربة ركنية لصالح ليفربول قابلها المدافع جو جوميز برأسية ولكن خرجت اعلى العارضة.

بعدها بدقيقة رد سان جيرمان بهجمة قوية بعدما سدد نيمار كرة قوية تصدى لها الحارس أليسون وتابعها كافاني لتصل سهلة للحارس.

وفى الدقيقة 20 أرسل ميلنر من هجمة مرتدة كرة بينية رائعة إلى ساديو ماني، قبل أن يغطي القائد البرازيلي تياجو سيلفا وينقذ الكرة.

وبدأت الإثارة فى الدقيقة 30 عندما سجل ليفربول الهدف الأول من خلال رأسية رائعة للمهاجم دانيال ستوريدج إثر عرضية من جيمس ميلنر.

بعدها بـ6 دقائق حصل ليفربول على ركلة جزاء سدد ميلنر ببراعة شديدة ليضيف الهدف الثاني للريدز.

وفى الدقيقة 40 قلص باريس سان جيرمان الفارق عبر مدافعه البلجيكي توماس مونييه بتسديدة قوية داخل الشباك.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني والفريقين لديهم الحذر الشديد، حيث اتسم اللعب فى منتصف الملعب بدون هجمات خطيرة فى اول 10 دقائق.

وفى الدقيقة 58 سجل محمد صلاح الهدف الثالث لصالح ليفربول، قبل أن يلغيه حكم اللقاء بعد اللجوء لتقنية var ، وذلك بعد تدخل عنيف من المهاجم ستوريدج على حارس سان جيرمان قبل وصول الكرة لصلاح.

وفى الدقيقة 72 أتيحت فرصة رائعة لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء، ولكن الفرعون المصري سدد الكرة أعلى العارضة.

وفى الدقيقة 80 مرر محمد صلاح كرة جيدة إلى ساديو ماني ليضعه فى شبه انفراد ولكن السنغالى كان متسللا.

بعدها بدقيقتين وفى هجمة متبادلة بين محمد صلاح وماني مر السنغالى وأطلق تسديدة من الزاوية اليمنى لحارس أريولا ولكنها تمر أمام المرمى.

وفى الدقيقة 83 استغل باريس سان جيرمان خطا دفاعي من ليفربول وذهبوا بكرة سريعة ليتعادل النجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي.

بعدها قرر المدرب كلوب إخراج محمد صلاح وإشراك بديله النجم السويسري شيردان شاكيري.

بعد ذلك سجل النجم البديل روبرتو فيرمينو هدفا قاتلا للريدز فى الدقيقة 91 ليقود ليفربول لفوز مثير، وذلك بعد مراوغة رائعة أمام المرمى وتسديدة داخل الشباك.

وبهذه النتيجة يتصدر ليفربول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد تحقيقه الفوز الأول بالمجموعة، حيث تعادل نابولي أمام النجم الأحمر الصربي بدون اهداف وحصد كل منهما نقطة واحدة.

كان ليفربول صعد لنهائى دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسبانى بنتيجة 1 – 3، فيما ودع باريس سان جيرمان المسابقة من دور الـ16 أمام ريال مدريد بعدما خسر فى مجموع مباراتى الذهاب والاياب بنتيجة 5 – 2.