  • الأربعاء 19 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:09 ص
بحث متقدم
شريف عامر وعمرو أديب

تعليق مثير من "عامر" على انضمام "أديب" لـ"mbc مصر"

ليفربول

ليفربول يخطف فوزًا قاتلًا من باريس سان جيرمان

محكمة النقض

رد ناري من "النقض" على بيان مفوضية الأمم المتحدة

المجاهد الليبى عمر المختار

حكايات وأسرار «الصوفية الجهادية»

جمال مبارك

«جمال مبارك» و«الإخوان»: هل يتحالف أعداء الأمس؟

النائب حاتم عبد الحميد

نائب: مليون مريض بالفشل الكلوي.. وأنا أحدهم

خالد الجندي ومظهر شاهين

«التماثيل العارية» تسبب قطيعة بين «الجندي» و«شاهين»

اتفاقية كامب ديفيد

وثائق تاريخية نادرة عن «كامب ديفيد»

الضابط

ضابط إسرائيلي يكشف تفاصيل 43 يومًا في الأسر بمصر

جمال سلطان

لهذه الأسباب تحالف الإخوان وجمال مبارك غير مستبعد

بشأن أحكام "فض رابعة"..

رد ناري من "النقض" على بيان مفوضية الأمم المتحدة

آخر الأخبار

محكمة النقض
محكمة النقض

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. نيجيريا تقسو على سيشيل بثلاثية

#

تحذير أممي من توقف توزيع الوقود بغزة

#

تحذير أممي من عواقب إغلاق إسرائيل معبر "كرم أبو سالم"‎

#

270 ألف سوري ينزحون بسبب القتال في الجنوب الغربي

أعلنت الجمعية العمومية لنواب ومستشاري محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، رفضها البيان الصادر من «ميشيل باشليه» مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بخصوص الأحكام الصادرة، 8 سبتمبر الجاري، من محكمة جنايات القاهرة بشأن القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض رابعة»، والتي تضمنت أحكام بالإعدام والسجن المشدد لقيادات بجماعة الإخوان وعناصرها.
وأعربت الجمعية العمومية للنقض، في بيان، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، الثلاثاء، «عن رفضها كل ما يدور في بيان مفوضة الأمم المتحدة من عبارات تشوه القضاء المصري العتيد وتتعرض لنزاهته، فضلًا عن شمول البيان عبارات وشعارات غير منضبطة تقيم القضاء المصري في عمله واختصاصاته، والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته، وذلك خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاص للمفوضية».
وشددت الجمعية العمومية لمحكمة النقض المنعقدة بكامل أعضائها، على استقلال القضاء المصري ونزاهة القضاة المصريين، مع التزام جميع السلطات القضائية بالدولة على مدار التاريخ القضائي المصري بتوفير جميع الضمانات الكاملة لأي متهم، لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه واتباع جميع الإجراءات الدستورية والقانونية التي تؤكد هذا المفهوم في ظل القوانين المصرية والدولية وقواعد حقوق الإنسان العالمية، مضيفة أن جمهورية مصر العربية عرفت بل قننت أول مبادئ لحقوق الإنسان قبل أي دولة في العالم من خلال أحكامها القضائية التي تدرس بالجامعات والمنظمات والمحافل الدولية.
وذكرت الجمعية، نؤكد على كل البيانات الصادرة عن الدولة بمختلف مؤسساتها من رئاستها ومجلس وزرائها ممثلًا في وزير خارجيتها والمجلس التشريعي، ممثلا في رئيسه وأعضائه وجميع أطياف الجهات المسؤولة بالدولة التي أكدت جميعها استقلال القضاء المصري ونزاهته ورفض التدخل في شؤونه أو المساس أو التعليق على أحكامه، وتطالب الجمعية العمومية لمحكمة النقض المفوضية والمنظمة الدولية بتصحيح المسار والخط الذي اختطته في هذا الموقف مع توخي الحيادية والمهنية في المواقف المستقبلية«.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يلعب الإخوان مع جمال مبارك فعلا ؟

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق لـ"كلوب" على فوز ليفربول القاتل
» تركيا: اتفاق إدلب يستهدف هذا الأمر الهام
» مدرب يوفينتوس: رونالدو أفضل اللاعبين في الكون
» تطورات جديدة بشأن اتهام "لمجرد" بالاعتداء الجنيسي
» ليفربول يخطف فوزًا قاتلًا من باريس سان جيرمان
» «الاستعلامات» تفجر مفاجأة عن«جاسوسية» أشرف مروان
» «ميسي» يقود برشلونة لاكتساح ايندهوفن برباعية
» لا يجوز فصل الموظفين الإخوان
» بالصور.. لقطات حية من تدريبات «النجم الساطع»
» فلاح يذبح شقيقته لحملها سفاحًا
» قرار مفاجئ من "المالية" للعاملين بالدولة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:23 ص

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف