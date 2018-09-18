تعليق مثير من "عامر" على انضمام "أديب" لـ"mbc مصر"

18 سبتمبر 2018 - 11:24 م

افتتح الإعلامي شريف عامر، حلقة برنامجه «يحدث في مصر»، مساء الثلاثاء، بتوجيه التهنئة لزميله الإعلامي عمرو أديب، للانضمام إلى شاشة «إم بي سي مصر».



وأكد «عامر» أنه انتظر مرور الأسبوع الأول من برنامج «أديب» لكي يوجه له التهنئة بشكل مباشر: «كنت منتظر إني أشوف وأتابع كمشاهد للأسبوع الأول، وبعدين أوجه التهنئة بشكل مباشر».



وداعبه شريف عامر قائلاً: «مش عارف هتضايق ولا مش هتضايق بس أنا كنت قولت قبل كده في العلن أكتر من مرة إن مؤسسة إم بي سي هي برشلونة وريال مدريد عالم الإعلام العربي، ودلوقتي بما إنك معروف بزملكاويتك الشديدة بقول انت دلوقتي كمان في مؤسسة تعتبر الأهلي بتاع الإعلام على المستوى المصري».





