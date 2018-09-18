10 ملايين شخص أصيبوا بـ"السل" في 2017

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المصريون ووكالات

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ذكرت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، أن نحو 10 ملايين شخص أصيبوا بمرض السل في أنحاء العالم خلال عام 2017.
وأضافت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن 1.6 مليون شخص من المصابين لقوا مصرعهم جراء الإصابة بالمرض العام الماضي.
وأشارت إلى أنه رغم الجهود التي تحققت لمنع حدوث 54 مليون وفاة بهذا المرض منذ عام 2000، ما يزال العالم بعيدا عن الهدف المتعلق بالقضاء على هذا المرض بحلول عام 2030.
وقالت إن السل ما يزال أكثر الأمراض المعدية فتكا بالبشر في العالم.
وأضافت أن التغطية العلاجية للمرض ما زالت عند نسبة 64%، ودعت إلى رفعها إلى 90% بحلول عام 2025 للوفاء بأهداف القضاء على المرض.
وقال تيدروس أدانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في البيان نفسه: "من أجل الوفاء بالهدف العالمي للقضاء على السل بحلول 2030، تحتاج الدول إلى الإسراع بشكل عاجل من وتيرة استجابتها بما في ذلك زيادة التمويلات المحلية والدولية لمكافحة المرض".
يشار إلى أن السل هو مرض تسببه سلالات مختلفة من البكتيريا الفطرية ويهاجم عادة الرئة كما يؤثر على أجزاء أخرى من الجسم وينتقل من الشخص المصاب إلى السليم عن طريق رذاذ اللعاب من خلال السعال أو العطس. 

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