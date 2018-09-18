» تطورات جديدة بشأن اتهام "لمجرد" بالاعتداء الجنيسي

18 سبتمبر 2018 - 11:36 م

قررت محكمة فرنسية، يوم الثلاثاء، إعادة المطرب المغربي، سعد لمجرد إلى السجن، على ذمة التحقيق في قضية "اعتداء جنسي" جديدة على شابة فرنسية.

