ردًا على واشنطن.. بكين تفرض رسومًا على واردات أمريكية

18 سبتمبر 2018 - 11:40 م

ردت بكين، يوم الثلاثاء، على خطوة أمريكية جديدة بحق الصادرات الصينية، بإعلانها فرض رسوم على واردات أمريكية قيمتها 60 مليار دولار.



وأمس الإثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم بنسبة 10 بالمئة على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار، تدخل حيز التنفيذ في 24 من الشهر الجاري.



ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية، عن وزارة التجارة الصينية، قولها: تتراوح الرسوم الجديدة بين 5 - 10 بالمئة، تدخل أيضًا حيز التنفيذ في 24 من الشهر الجاري (في نفس يوم تطبيق الرسوم الأمريكية).



ونوهت بلومبيرغ في خبر لها اليوم، إلى أن السلع التي ستخضع للجمارك الصينية، زراعية في المقام الأول، كاللحوم والقمح والنسيج.



وفي أعقاب الإعلان الصيني، كتب "ترامب" على تويتر، متهمًا الصين باستهدافها قطاعات اقتصادية دعمته في حملته الانتخابية.



وقال "ترامب": لقد استفادت الصين من الولايات المتحدة في التجارة لسنوات عديدة.. إنهم يعرفون أيضاً أنني الشخص الذي يعرف كيفية إيقافها".



وزاد: أعلنت الصين صراحة، أنها تحاول جاهدة التأثير على انتخاباتنا، وتغييرها من خلال مهاجمة مزارعينا ومربي الماشية والعاملين في المجال الصناعي بسبب ولائهم لي.. ما لا تفهمه الصين هو أن هؤلاء الناس وطنيون ويفهمون ذلك.

