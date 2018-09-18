» مدرب يوفينتوس: رونالدو أفضل اللاعبين في الكون

18 سبتمبر 2018 - 11:42 م

قال ماسيمليانو أليغري المدير الفني ليوفينتوس الإيطالي، يوم الثلاثاء، إن فريقه يمتلك حاليًا البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يعد أفضل لاعبي كرة القدم في الكون.



جاءت تصريحات أليغري في مؤتمر صحفي قبل مباراة يوفينتوس غدًا الأربعاء أمام فالنسيا الإسباني في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.



وأكد أليغري "لدينا رونالدو الذي يعد أفضل اللاعبين بالكون، ولكن دعونا نتذكر لقد وصلنا إلى النهائي مرتين في آخر أربع نسخ من هذه البطولة، وتزداد ثقتنا يومًا بعد يوم بأنه بإمكاننا التألق في النسخة الحالية للبطولة القارية".



وأضاف "هدفنا بأن نكون ضمن الأربعة الكبار هذا الموسم، هل نحن المفضلين بالفوز بالبطولة؟ دعونا نبدأ خطواتنا بالفوز بالمباريات الصعبة ونرى إلى أين سنذهب".



وأوضح أليغري "بإمكاني أن أؤكد بأنني سألعب بكيليني و بونوتشي في الدفاع، ماندجوكيتش أو ديبالا بالهجوم، ولابد أن أختار بين ساندرو وكانسيلو وكوادرادو للعب بمركز الجناح".

