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بأبطال أوروبا..

7 أرقام لميسي بعد ثلاثيته في شباك أيندهوفن

الرياضة

ميسي
ميسي

المصريون ووكالات

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حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في برشلونة الإسباني، يوم الثلاثاء، 7 أرقام بعد تسجيله هاتريك في مباراة فريقه أمام أيندهوفن الهولندي التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني برباعية نظيفة.
جاءت الأرقام على النحو التالي: 
1ـ سجل ميسي "الهاتريك" الثامن له في دوري أبطال أوربا، كأكثر لاعب يسجل في في تاريخ البطولة.
2ـ أصبح ميسي الهداف التاريخي لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بتسجيله لـ63 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.
3ـ ميسي يصل الهدف رقم 8، من ركلات حرة مباشرة في عام 2018، كأكثر عدد من الأهداف سجله بهذه الطريقة في عام ميلادي واحد.
4ـ ميسي ثاني لاعب في التاريخ يسجل في 14 موسم في دوري أبطال أوروبا بعد النجم الإسباني رؤول غونزاليس مهاجم ريال مدريد السابق.
5ـ أصبح فريق أيندهوفن هو الفريق رقم 30 الذي ينجح ميسي في هز شباكه في مباريات دوري أبطال أوروبا.
6ـ بات ميسي أول لاعب يسجل ركلة حرة مباشرة ضد ايندهوفن في دوري أبطال أوروبا منذ الإنجليزي ستيفن جيرارد في 2008.
7ـ رفع ميسي رصيده من الأهداف في دوري الأبطال إلى 101 هدفًا. 

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